La finalul acestei saptamani va avea loc "Memorialul Costel Stanciu", 2023 la minifotbla, in memoria celui care a fost Costel Stanciu, fost antrenor si jucator vrincean trecut in nefiinta la finalul trecut.Competitia este organizata de Jani Oltianu. Vor participa sase echipe, impartite in doua grupe, iar meciurile vor avea loc la Sala Polivalenta. Vor juca dubla campioana a Romaniei, Legends Galati ... citeste toata stirea