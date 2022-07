Nationala de tineret a Romaniei cu handbalistul focsanean Tiberius Tobosaru in teren a invins in primul meci la M20 EHF Championship

Nationala masculina de handbal tineret cu focsaneanul Tiberius Tobosaru in componenta a castigat categoric prima partida de la turneul ce are loc la Varna in cadrul M20 EHF Championship, al doilea esalon valoric european.Handbalistul legitimat la CSM Focsani 2007 a inscris 5 goluri in acest joc.Romania a invins Kosovo cu 39-26 la capatul unui joc pe care l-a controlat in totalitate, insa greul incepe de luni, cand echipa noastra va intalni Elvetia, echipa ce a stat in prima runda a grupei B. ... citeste toata stirea