Nationala handbal masculin juniori a Romaniei cu doi focsaneni in lot a inceput un nou stagiu de pregatire

Echipa nationala de handbal masculin juniori a Romaniei cu 2 sportivi de la CSM Focsani in lot ( conducatorul de joc Alexandru Golea si portarul Nikolas Visan) a inceput sambata 16 iulie 2022 cel de-al doilea stagiu de pregatire din aceasta vara, care are loc in judetul Bacau, la Comanesti.Colectivul tehnic a operat cateva schimbari fata de primul cantonament, la Comanesti urmand sa participe 24 de jucatori. Acest stagiu se va incheia cu doua partide de verificare in compania Moldovei, pe 19 ... citeste toata stirea