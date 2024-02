Patru sportivi luptatori de arte martiale de la CSM Focsani 2007 in lotul national de karate SKDUN al Romaniei, pentru CE de la Debrecen iar doi vor participa la Cupa Europei (competitia centurilor colorate).ARTE MAREsIALEIn urma selectiei pentru lotul national de karate SKDUN al Romaniei, in vederea participarii la CE de la Debrecen, Ungaria, din 12-14 aprilie, rezultatele din 17 februarie, de la Voluntari, au fost urmatoarele:* Vlad Flavius si Pintilie Matei - calificati in urma ... citește toată știrea