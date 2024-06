Pentru al treilea an consecutiv, formatia Viitorul Grafit Decor Campineanca a castigat titlul in liga de minifotbal Vrancea si va reprezenta judetul in turneul regional de la Iasi. Echipa pregatita de Jani Oltianu a castigat cele trei partide disputate in turneul final, 4-2 cu Odobesti, 5-0 cu Profotbal si 5-1 cu Marasesti.Lotul formatiei din Campineanca este format din: ... citește toată știrea