Pentru al treilea an consecutiv, formatia Viitorul Grafit Decor Campineanca s-a calificat la turneul final al campionatului national de minifotbal. In turneul regional de la Iasi, echipa din Vrancea a castigat grupa, apoi in optimi, in meciul decisiv pentru calificare, Viitorul Grafit Decor Campineanca a trecut cu 3-0 de Raal Bistrita. Turneul final al campionatului national are loc la Galati intre 10-13 iulie 2024.Lotul formatiei din Campineanca este format din: Razvan Mihalache, ... citește toată știrea