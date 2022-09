Piata Unirii din Focsani, 23-30 septembrie 2022 | Saptamana Europeana a Sportului

CSM Focsani 2007, Primaria Municipiului Focsani, Consiliul Local Focsani si Directia Judeteana de Sport Vrancea vor organiza in Piata Unirii din Focsani ,,Saptamana Europeana a Sportului", initiativa a Comisiei Europene, care se desfasoara in paralel in toate statele Uniunii Europene.In perioada 23-30 septembrie vom marca ,,Saptamana Europeana a Sportului" printr-o serie de evenimente sportive.Activitatile sportive de masa se vor organiza in Piata Unirii din Focsani in weekend, intre orele ... citeste toata stirea