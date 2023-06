Duminica 04 iunie 2023 pe stadionul comunal din Gugesti au fost premiate trei din campioanele judetului Vrancea in sezonul 2022-2023. CS Viitorul Sihlea este campioana la juniori B1 si va reprezenta Vrancea la barajul de luni, in deplasare, cu Metalul Buzau. CSL Victoria Gugesti a castigat campionatul la juniori A1 si va intalni pe Agrostar Tulucesti, duminica, in turul doi al barajului interjudetean. Tot formatia din Gugesti este campioana Superligii Vrancei si ... citeste toata stirea