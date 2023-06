Sala Polivalenta din Focsani va gazdui turneul final al handbalistilor juniori 1, in perioada 31 mai - 4 iunie. Continuam prezentarea echipelor participante cu CSU Suceava, echipa ce s-a clasat prima in seria geografica A (6 victorii din tot atatea meciuri), castigand apoi si grupa Valoare 1. Echipa suceveana va evolua la turneul final in grupa A, alaturi de CSM Bucuresti, Potaissa Turda si HC TEC Bucuresti.Lot CSU SuceavaPortari: Stefan Leonte (2005), Dragos Podovei (2004), Florin ... citeste toata stirea