Sala Polivalenta din Focsani va gazdui turneul final al handbalistilor juniori 1, in perioada 31 mai - 4 iunie. Continuam prezentarea echipelor participante cu Potaissa Turda, echipa ce a castigat seria geografica H (10 victorii din 10 meciuri), clasandu-se apoi prima si in grupa Valoare 4. Echipa ardeleana va evolua la turneul final in grupa A, alaturi de HC TEC Bucuresti, CSM Bucuresti si CSU Suceava.Lot Potaissa TurdaPortari: Sebastian Bodea (2004), Raul ... citeste toata stirea