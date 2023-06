Profesorul Lucian Tucan si-a inceput cariera de antrenor in anul 1978 la Clubul Sportiv Scolar din Focsani. In cei 45 de ani de cariera, Lucian Tucan a reusit sa se impuna in handbalul romanesc, rezultatele sale fiind apreciate la nivel national.In anul 1984 a format la Focsani una dintre cele mai puternice echipe de juniori din Romania, formatie cu care a reusit sa ia medaliile de bronz la turneul final al Campionatului National a FRH si medaliile de argint la turneul final al Cluburilor ... citeste toata stirea