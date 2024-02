Programul Cupei Romaniei la fotbal- faza judeteana Vrancea- sezonul 2024-2025

Marti 27 februarie 2024 la sediul AJF Vrancea a avut loc tragerea la sorti pentru Cupa Romaniei. Cele 16 echipe participante au fost impartite in doua urne. Primele opt echipe clasate in sezonul trecut au fost in prima urma. Alte 8 echipe au fost distribuite in urna a doua si vor juca pe teren propriu in primul tur.Prima urna a avut in componenta urmatoarele echipe: CSL Victoria Gugesti, CSM Adjud 1946, CSO Viitorul Marasesti, FC Panciu, Sportul Ciorasti, ACS Homocea, Siretul Suraia, CSC ... citește toată știrea