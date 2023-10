Dupa o pauza de aproape doua saptamani, in care echipa nationala a Romaniei a remizat in partida cu Belarus si a obtinut victoria cu Andorra, suporterii romani reincep sa-si indrepte atentia catre actiunea petrecuta la nivelul echipelor de club.SuperLiga Romaniei revine in forta, iar specialistii de la Cote-Pariuri subliniaza faptul ca, in oferta celor de la Superbet sunt propusi 4 solisti in runda a XIII-a: Universitatea Craiova, FCSB, Sepsi Sf. Gheorghe si CFR Cluj.Universitatea Craiova ... citeste toata stirea