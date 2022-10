Revine in forta in activitate antrenorul de atletism vrancean Corneliu Panait

Acesta va activa la noua sectie de atletism din cadrul Clubului Sportiv Local( CSL) Victoria GugestiClubul Sportiv Local Victoria Gugesti a infiintat in aceasta toamna sectia de atletism. Ocazie pentru antrenorul Corneliu Panait sa revina in forta. De pregatirea atletilor din Gugesti si localitasile invecinate se va ocupa reputatul antrenor Corneliu Panait, unul dintre cei mai valorosi din Vrancea.Antrenorul Corneliu Panait nu mai are nevoie de multe prezentari. Este cel care a descoperit-o ... citeste toata stirea