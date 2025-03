Rezultat de egalitate la Odorheiu Secuiesc, al handbalistilor de la CSM Focsani 2007 in etapa nr 18 dupa un final de meci dramatic

Final nebun in meciul cu implicatii in subsolul clasamentului, desfasurat, sambata 01 martie 2025 in Liga Nationala Masculina de Handbal (LNMH) la Odorheiu Secuiesc. Formatia CSM Focsani 2007 conducea cu 20-15 in minutul 41.Handbalistii de laCSM Odorheiu Secuiesc a egalat la 21 in minutul 48, dupa care oaspetii aveau doua goluri avans in ultimul minut. Gazdele au reusit, insa, sa revina din nou, egaland la ultima faza.CSM Odorheiu Secuiesc - CSM Focsani 2007: 27-27 (11-14) Arbitri: Marza / ... citește toată știrea