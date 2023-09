Cititi in continuare rezultatele complete si clasamentul dupa etapa nr 2 a turului sezonului 2023-2024 al Ligii Nationale Masculine de Handbal(LNMH)Liga Zimbrilor a programat sambata 02 septembrie 2023 doua partide, in care gazdele nu au reusit sa castige. Campioana Dinamo s-a impus previzibil la Focsani, in timp ce Steaua a terminat la egalitate acasa cu CSM Vaslui, intr-un final nebun, la capatul unui joc in care vasluienii au revenit de la minus 8 la pauza si au fost la un pas de victorie. ... citeste toata stirea