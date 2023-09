Cititi in continuare rezultatele complete si clasamentul dupa etapa nr 3 a turului sezonului 2023-2024 al Ligii Nationale Masculine de Handbal(LNMH)Prima partida a etapei a treia din campionatul primului esalon masculin de handbal s-a disputat vineri, 08 septembrie 2023 in sala "Dinamo", acolo unde campioana s-a impus categoric in fata celor de la CSM Bacau, scor 47-32. Daca ne uitam la scorul de la pauza, 30-17, putem spune ca bacauanii au scapat ieftin dintr-un meci in care au primit un gol ... citeste toata stirea