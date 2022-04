Rezultatele echipei de volei feminin CSM Focsani 2007 in turneul semifinal, faza III a seria Est de la Bucuresti

In perioada 1-3 aprilie 2022 s-a desfasurat la Bucuresti in organizarea clubului CSM din localitate, turneul semifinal, faza III a seria Est la volei feminin.Turneul de la Bucuresti la care a participat si echipa de volei feminin CSM Focsani 2007 a stabilit cele doua echipe care vor participa la barajul pentru promovarea in Divizia A1.Prezentam in continuare rezultatele obtinute de formatia vranceana in cele 3 zile ale competitiei.Stirea actualizata, duminica 03 aprilie 2022, surse:In cel ... citeste toata stirea