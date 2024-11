Romania-Kosovo 3-0 la masa verde, conform deciziei UEFA, in meciul de fotbal disputat in Liga Natiunilor, abandonat de Kosovo

Victoria cu 3-0 pentru echipa de fotbal a Romaniei dictata la masa verde de UEFA in meciul abandonat de Kosovo inseamna pentru "tricolori" punctaj maxim in Liga Natiunilor, ceea ce ne face aproape siguri de prezenta la baraj pentru CM 2026.UEFA a decis joi ca echipa de fotbal a Romaniei sa castige cu 3-0 meciul disputat pe 15 noiembrie pe Arena Nationala si abandonat de reprezentativa Kosovo la scorul de 0-0, in ultimele minute.Victoria la ... citește toată știrea