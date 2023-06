In anul 2000 Bierbek Caiata evolua in campionatul judetean si obtinea rezultate notabile. Ulterior, echipa s-a mutat in satul Sihlea, apoi s-a desfiintat.In vara anului 2023, un grup inimos de localnici, condusi de presedintele Bogdan Harabagiu, au decis reinfiintarea echipei sub numele Fotbal Club Caiata. Au inceput pregatirile pentru sezonul urmator, altfel ca duminica seara au programat un ... citeste toata stirea