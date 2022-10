Scandal la echipa de fotbal CSM Focsani 2007! Primarul Misaila cere demisia antrenorului Bratu! Acesta refuza!

* Suparat pe rezultatele obtinute in ultimele etape primarul Cristi MISAILA cere demisia de onoare a antrenorilor echipei de fotbal CSM Focsani * Antrenorul Marius BRATU refuza si spune ca echipa este in grafic * Primarul Cristi MISAILA cere o sedinta de indata a Comitetului Director al CSM Focsani 2007 *Meciul care a pus gaz pe foc a fost cel din etapa aceasta in care CSM 2007 Focsani a facut o remiza acasa cu Viitorul Ianca, scorul final al meciului fiind 1-1. Ghinioanele echipei noatre au ... citeste toata stirea