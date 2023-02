Se reia Proiectul HERCULES pentru atragerea copiilor catre sport!

* In perioada 20-24 februarie 2023, Ministerul Sportului va continua, prin Directia Judeteana de Sport Vrancea, Proiectul "HERCULES", program destinat atragerii copiilor catre sport care va oferi elevilor cu varste intre 6 si 15 ani cursuri gratuite de initiere in diferite discipline * Pentru aceasta editie, Directia Judeteana de Sport Vrancea va organiza cursuri gratuite de initiere in disciplinele sportive gimnastica, judo si taekwondo * Mai jos aveti calendarul si locatiile acestor cursuri ... citeste toata stirea