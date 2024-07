Prin intermediul unei postari activata, sambata 13 iulie 2024, pe contul de facebook a clubului, se anunta faptul ca sectia de fotbal a CSM Focsani 2007 are incepand din 11 iulie 2024 un nou presedinte.Daniel Ciprian Mahu-Moisii vine din stafful administrativ al CSM Ceahlaul Piatra Neamt"FOTBALNoul presedinte al sectiei fotbal a CSM Focsani 2007 este Daniel Ciprian Mahu-Moisii.Acesta vine la Focsani, dupa 6 ani in care a activat in stafful administrativ al CSM Ceahlaul Piatra Neamt, ... citește toată știrea