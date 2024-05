Stefan Birtalan a murit astazi | A fost un fost mare handbalist. Dublu campion mondial, vicecampion olimpic si cel mai bun handbalist al lumii in 1974, 1976 si 1977

"Ne-a parasit un Urias! Drum lin, Stefan Birtalan!", a anuntat luni dimineata Steaua BucurestiStefan Birtalan a jucat timp de 14 ani in nationala Romaniei, pentru care a reusit 993 de goluri.Cariera lui Stefan BirtalanStefan Birtalan a inceput handbalul la Minerul Baia Mare, in campionatul regional, formatie alaturi de care a promovat, mai intai, in "B", iar apoi in Divizia A. Din 1970 pana in 1985 (cu o singura intrerupere, intre 1981 si 1983) a evoluat la Steaua Bucuresti, cu care a ... citește toată știrea