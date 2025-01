Superliga Vrancei se reia pe 15 februarie

Pe 15 februarie au loc doua restante in Superliga Vrancei.Federatia Romana de Fotbal a confirmat la inceputul acestui an ca cele 42 de campioane judetene din sezonul 2024-2025 vor participa la barajul de promovare in liga a treia doar daca vor obtine clasificare, minim bronz, la procesul ce va incepe in luna martie. "In ceea ce priveste clasificarea fotbalului amator va rog sa luati in considerare deciziile Comitetului Executiv al F.R.F. din 22 august 2024 privind obligativitatea fiecarei ... citește toată știrea