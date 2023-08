O poveste de devotament si talent, inceputa la varsta de doar 3 ani si jumatate, la Focsani a ajuns la un nou capitol de succes pentru tanarul fotbalist Darius Bancila. La numai 16 ani, acest tanar promitator care a facut primii pasi in cariera la Prosport Focsani a semnat contractul cu echipa de top din Italia, Hellas Verona, un moment deosebit de important in evolutia sa sportiva.Darius Bancila si-a dezvoltat pasiunea pentru fotbal sub indrumarea Prosport Focsani, un club local renumit ... citeste toata stirea