* Focsaneanca Maria Daciana Ciubotaru s-a calificat astazi in saisprezecimile competitiei rezervata junioarelor de la Australian Open, primul turneu de Grand Slam al anului *Venita din calificari, sportiva noastra legitimata la CSM Focsani 2007 a avansat in turul doi al intrecerii dupa o victorie in doua seturi, 7-5 6-1, contra australiencei Alana Subasic.Maria, care ... citeste toata stirea