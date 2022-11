Tenismena focsaneanca Maria Daciana Ciubotaru, a jucat doua semifinale in turneul international din in Israel

In proba de simplu, Maria Ciubotaru (fav.5) a invins-o pe Sapir Cohen din Israel in doua seturi, 6-0, 6-2.In turul secund, sportiva noastra a intrecut-o pe Alian Zack din Israel in trei seturi, 3-6, 6-4, 6-1.In sferturile de finala, Maria a trecut de Alessandra Teodosescu din Italia cu 6-4, 6-2, insa in semifinalele turneului israelian a pierdut cu 6-3, 6-7, 2-6 in fata sportivei Liam Oved din Israel.In proba de dublu a turneului de la Kyriat Shmona, Maria Daciana Ciubotaru a facut ... citeste toata stirea