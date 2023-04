Sportiva legitimata la CSM Focsani 2007 a concurat in perioada 18-23 aprilie la turneul de tenis de camp de junioare ITF WTT J200 de la Haskovo, unde a fost foarte aproape de a evolua in finala acestei competitii.Maria Daciana Ciubotaru (fav. 7) a invins-o in primul tur pe Dana Baidaulet din Kazahstan cu 7-6 (3), 6-2.In turul secund al turneului din Bulgaria, Maria a castigat in fata sportivei Noemi Basiletti din Italia cu 6-4, 4-6, 7-6 (3).In sferturile de finala, sportiva noastra a ... citeste toata stirea