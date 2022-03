Tenismena Maria Daciana Ciubotaru de la CSM Focsani 2007 a jucat in semifinalele turneului de tenis ,,Herodotou Tennis Academy" din Cipru

Informatia apare intr-o postare activata pe contul de facebook CSM Focsani 2007 oficialSportiva legitimata la CSM Focsani 2007 a participat saptamana trecuta la turneul Junior Tour ITF J4 de la Larnaca (Cipru), unde a jucat in doua semifinale ale competitiei ,,Herodotou Tennis Academy".La simplu, Maria a invins-o in primul tur cu 6-3, 7-5 pe slovaca Karolina Krajmer, in turul al doilea a trecut cu 6-1, 6-3 de britanica Flora Johnson (fav. 2), iar in sferturi a castigat in fata estoniencei ... citeste toata stirea