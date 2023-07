Stirea momentului in baschetul romanesc anunta revenirea lui tanarului baschetbalist focsanean David Antonescu in tara, urmand sa joace pentru CS Dinamo Bucuresti in sezonul 2023-2024. Transferul a fost anuntat oficial pe site-ul baschet.ro si reprezinta o decizie importanta atat pentru cariera sportiva a tanarului baschetbalist focsanean, cat si pentru viitoarele performante ale clubului bucurestean.David Antonescu, nascut pe 28 august 2004, a parcurs o ascensiune impresionanta in baschetul ... citeste toata stirea