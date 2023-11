Tinerii sahisti Darius Cristian Pana si Adelin Dascalescu de la CSM Focsani 2007 s-au intors cu medaliii cu aur la Cupa IASAH desfasurata in acest weekend la Iasi.Competitia este considerata unul dintre cele mai puternice turnee de sah din tara. Darius Cristian Pana a obtinut locul I si medalia de aur la categoria sah tandem U 8 ( sahisti cu varsta de 8 ani) iar Adelin Dascalescu la categoria OPEN C - BLITZ, 3m + 2'' per mutare.Foto: Cei doi tineri sahisti vranceni legitimati la CSM Fosani ... citeste toata stirea