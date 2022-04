Tragerea la sorti a meciurilor din Cupa Romaniei, la fotbal seniori, faza judeteana, programata maine la sediul AJF Vrancea

Programul Cupei Romaniei la fotbal seniori, faza judeteana, va fi stabilit marti 12 aprilie 2022, la sediul AJF Vrancea. Primul tur se va juca marti 19 aprilie sau miercuri 20 aprilie, de la ora 16:00.Cum in competitie sunt 14 echipe, primele doua clasate din play-off, Inizio Focsani si Victoria Gugesti se vor califica direct in turul doi. Alte sase echipe participante in play-off, CSC Dumbraveni, CSM Adjud 1946, Prosport Focsani, Viitorul Homocea, CSO Viitorul Marasesti si CS Panciu vor fi ... citeste toata stirea