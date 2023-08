Comuna Ruginesti si-a modernizat stadionul de fotbal denumit in prezent stadionul comunal. Cu ocazia Zilelor comunei Ruginesti, primarul Ion Avram, alaturi de conducatorii echipei de fotbal Trotusul Ruginesti, Carmel Bostan si Neculai Albei, au inaugurat noua baza sportiva cu o partida de pregatire in compania formatiei bacauane AS Negri.Baza sportiva are vestiare pentru gazde, oaspeti si arbitri,banci de rezerva, gard imprejmuitor, dar si o suprafata de joc buna pentru meciurile din liga a ... citeste toata stirea