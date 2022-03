Turneul semifinal, faza III a seria Est la volei feminin, cu participarea CSM Focsani 2007, se joaca la Bucuresti in perioada 1-3.04.2022

Turneul semifinal, faza III a seria Est la volei feminin se joaca la Bucuresti in organizarea clubului CSM Bucuresti in perioada 1-3 aprilie 2022.Turneul de la Bucuresti va stabili cele doua echipe care vor participa la barajul pentru promovarea in Divizia A1.Informatia impreuna cu amanuntele aferente despre ea apar intr-o postare activata pe contul de facebook CSM Focsani 2007 oficial.Cititi in continuare textul integral al postarii pe acest subiect.Divizia A2 EST-Turneu Faza IIICSM ... citeste toata stirea