Un judoka de origine cubaneza cu cetatenie romana, fost campion mondial si vicecampion olimpic concureaza pentru CSM Focsani

Informatii despre cea mai recenta participare a sportivului la Grand Slam-ul de judo din Antalya, Turcia in acest weekend sunt facute publice prin intermediul unei postari activata pe contul de facebook CSM Focsani 2007 oficialJudoka legitimat la CSM Focsani 2007, Asley Gonzalez, s-a clasat pe locul al 7-lea la categ. 100 kg, la Grand Slam-ul de judo din Antalya, Turcia, care a avut loc in acest weekend.Sportivul nostru a trecut in runda a 2-a de Turobiev Muzaffarbek din Uzbekistan si l-a ... citeste toata stirea