Informatia a fost facuta publica prin intermediul unei postari activata pe contul de facebook al clubului, miercuri 28 iunie 2023"Un nou transfer la echipa de handbal de Liga Nationala!Pivotul sarb Stefan Trkulja a semnat un contract pe 1 an cu formatia noastra.El are 25 de ani, este nascut la Novi Sad (Serbia) pe 28 aprilie 1998, are 1,91 metri si 96 de kg.In cariera sa a evoluat la urmatoarele ... citeste toata stirea