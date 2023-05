Judoka focsaneanca Giorgia Hagianu legitimata CS Unirea Focsani-CSS Rapid Bucuresti este la al treilea an consecutiv in care reuseste si obtina titlul de campioana nationala la 48 kg la toate categoriile de varsta:cadeti, juniori, tineret si seniori.Cititi in continuare postarea activata pe contul de facebook al antrenorului Giorgiei Hagianu, profesorul Adrian Moldoveanu despre performantele elevelor sale obtinute la finala campionatului national de judo U23-Tineret desfasurat la Drobeta Turnu ... citeste toata stirea