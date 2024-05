Unul dintre cei mai tineri antrenori de kickboxing din Romania este din Adjud, are 19 ani si este in clasa a XII-a si se numeste Alex Albu.Tanarul antrenor Alex Albu a participat sambata 18 mai 2024 cu 10 sportivi antrenati de el la sala "The Gym" din Adjud.Din cei 10 sportivi care au participat sambata 18 mai 2024 la competitia denumita "Asediu la Motca", 9 s-au intors victoriosi.Foto:Alex Albu este unul dintre cei mai tineri antrenori de kickboxing din Romania este din Adjud.El are 19 ani ... citește toată știrea