Victoria care le asigura participarea in play-off fotbalistilor focsaneni | AFC Metalul Buzau-CSM Focsani 2007:1-2(0-1)

Victorie pretioasa care le asigura fotbalistilor de la CSM Focsani 2007 participarea in play-off-ul pentru accederea in Liga a II-a cu 2 etape inaintea terminarii returului ligii a III-a seria 2.Aceasta a fost obtinuta sambata 12 martie 2022 la Buzau in meciul cu formatia locala AFC Metalul.Partida a constituit dery-ul etapei cu nr 16 al seriei 2 Liga a III-a.Inaintea jocului de sambata 12 martie 2022 de la Buzau echipa CSM Focsani 2007 ocupa locul 2 in clasamentul la zi al seriei cu 35 puncte ... citeste toata stirea