Victorie importanta in deplasare a handbalistilor focsaneni: AHC Potaissa Turda - CSM Focsani 2007: 23-25 (9-14)

Handbalistii de la CSM Focsani 2007 au furnizat surpriza etapei cu numarul 3 a Ligii Nationale de Handbal Masculin (LNMH), invingand in deplasare pe una din fruntasele competitiei ultimilor ani: AHC AHC Potaissa Turda. Meciul a fost dominat pe intreaga sa durata de handbalistii de la CSM Focsani 2007, care in final au castigat cu 23-25 dupa ce la pauza scorul a fost 9-14 in favoarea focsanenilor.Acesta era scorul la pauza in meciul AHC Potaissa Turda-CSM Focsani 2007 disputat duminica 11 ... citeste toata stirea