In etapa cu nr 10 a Superligii Vrancei la fotbal seniori disputata la sfarsitul saptamanii trecute, lideul CSL Victoria Gugesti a invins cu scorul de 11-1 acasa pe F C Caiata. Urmaritoarea in clasament a formatiei CSL Victoria Gugesti, echipa CSM Adjud 1946 a castigat cu 3-0 meciul jucat in deplasare, cu CSC Dumbraveni.Cititi mai jos rezultatele complete ale etapei nr 10 a Superligii Vranceai la fotbal senioriCititi si:Clasamentul Superligii Vrancei la fotbal dupa 10 etape disputate. ... citeste toata stirea