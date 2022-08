Victorie pentru nationala de handbal juniori cu 3 jucatori de la CSM Focsani 2007 in lot in primul meci de la Craiova

Turneul esalonului secund european rezervat juniorilor (U-18) la handbal a debutat luni, la Craiova, echipa Romaniei avand ca adversara probabil cea mai slaba echipa de la aceasta competitie, cea a Marii Britanii. In aceste conditii, jucatorii nostri s-au impus la pas in fata unei echipe mai mult decat modeste, antrenorii nostri ruland toti sportivii inscrisi pe foaie. O mentiune speciala pentru Catalin Zaritchi, 12 goluri din 12 aruncari, extrema de la CSU Suceava neincercand "floricele" in ... citeste toata stirea