VIDEO | ACS Vointa Limpezis - CSM Focsani 2007: 2-4 (1-3) in etapa nr 15, ultima din 2022, a ligii a III- a la fotbal seniori

Victorie in deplasare, in ultimul meci din 2022, etapa cu nr15 din seria 2 liga a III-a la fotbal seniori ACS Vointa Limpezis - CSM Focsani 2007: 2-4 (1-3).aEuro< Au inscris pentru echipa CSM Focsani 2007 :Mazilu (min. 4), Arnautu (min. 24 din 11 metri si min. 70 din 11 metri), Predoiu (min. 31).Pentru gazde au marcat: Bratu (min. 38) si Fotea (min. 90).CSM Focsani 2007 totalizeaza 30 de puncte in clasamentul Seriei a 2-a si se afla pe loc de play-off.Duminica 04 decembrie 2022 se va ... citeste toata stirea