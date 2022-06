In perioada 10-12 iunie 2022 se desfasoara Campionat National de atletism in aer liber categoriile copii 1 si 2, la Craiova.In primele doua zile ale competitiei micile atlete de la Clubul Elevilor Sportivi Adjud au cucerit o medalie de aur in proba de aruncare a greutatii categoria de varsta copile 1 prin Carla Carina Paruba.De asemenea la aceiasi comepetitie, colega de club a Carlei Carina Paruba, ... citeste toata stirea