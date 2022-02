VIDEO | Clubul Sportiv Local(CSL) Sportul Ciorasti -Luceafarul Buzau:7-1(2-1) in Cupa Romaniei la futsal

Sambata, 12 septembrie 2022, echipa vranceana de futsal Clubul Sportiv Local(CSL) Sportul Ciorasti a intalnit in sala sporturilor din Focsani formatia Luceafarul Buzau.Partida a fost castigata de CSL Sportul Ciorasti cu scorpul de 7-1.In urma victoriei obtinute sambata, 12 septembrie in sala sporturilor din Focsani, CSL Sportul Ciorasti s-a calificat, in optimile de finala ale Cupei Romaniei la futsal.Dupa o prima repriza echilibrata, terminata cu scorul de 2-1, gazdele au avut la discretie ... citeste toata stirea