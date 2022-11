VIDEO | CS Sporting Liesti - CSM Focsani 2007: 1-2 (0-1), in etapa nr 13, seria 2 , liga a III-a la fotbal seniori

CS Sporting Liesti - CSM Focsani 2007: 1-2 (0-1) in meciul de fotbal disputat sambata 19 noiembrie 2022 , de la ora 14:00, la Liesti, contand pentru etapa nr 13, seria 2 , liga a III-a la fotbal seniori.Golul victoriei pentru echipa CSM Focsani 2007 a fost inscris de Rogoveanu in min. 85.Primul gol al echipei CSM Focsani 20007 a fost, de fapt, un autogol al gazdelor in min. 38 al jocului.Dupa etapa nr 13 si cu acest rezultat inregistrat echipa CSM Focsani 2007 se afla pe locul 4 in clasament cu ... citeste toata stirea