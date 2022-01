VIDEO | CSL Sportul Ciorasti a pierdut la Timisoara, meciul din primul tur suplimentar al Ligii 1 la futsal

CFR Timisoara-CSL Sportul Ciorasti:4-2(1-1)Liga 1 la futsal seniori s-a reluat sambata 15 ianuarie 2022 cu meciurile primei etape din turul suplimentar. Echipa Sportul Ciorasti a avut meci in deplasare la Timisoara, unde a intalnit echipa locala, CFR. Partida.Cele doua echipe s-au intalnit de doua ori in acest sezon, ambele partide revenind celor de la CFR Timisoara, 4-2 la Focsani si 4-1 la Timisoara. Sportul Ciorasti se afla pe locul cinci in liga nationala si va juca, cel mai probabil, cu ... citeste toata stirea