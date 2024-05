VIDEO | CSM Bucovina Radauti - CSM Focsani 2007:1-1(1-0) in-returul semifinalei barajului de promovare in Liga a II-a la fotbal

Echipa de fotbal seniori CSM Focsani 2007 s-a calificat in faza finala a barajului de promovare in Liga a II-a, dupa dubla mansa disputata cu formatia CSM Bucovina RadautiAstazi, sambata 25 mai 2024, a avut loc la Radauti, in judetul Suceava, cu incepere de la ora 17:30, returul semifinalei barajului de promovare in Liga a II-a la fotbal:CSM Bucovina Radauti - CSM Focsani 2007.Reamintim ca in meciul tur al semifinalei barajului de promovare in Liga a II-a, la fotbal, disputat miercuri 22 mai ... citește toată știrea