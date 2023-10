CSM Constanta s-a impus cu 30-24 in partida cu CSM Focsani 2007, in etapa nr 7 a turului sezonului 2023/24 a Ligii Nationale Masculine de Handbal (LNMH) dupa o prima repriza echilibrata, in care oaspetii au condus mai bine de 20 de minute si o a doua in care gazdele s-au desprins decisiv inca din primele minute.VIDEO:CSM ConstantaFormatia CSM Focsani 2007 si autorii golurilor:Marocico, Closca, Bucataru - Ragea (cpt.), Rata-1 gol, Pavlov-1, Golea-2, Miroiu-2, Trkulja-4, Popovici, Mocanu, ... citeste toata stirea